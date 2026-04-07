Candelo ospita il Seminario Kumite Giovanile con il capo allenatore della Nazionale Italiana Gennaro Talarico

Sabato 18 aprile 2026 il Palazzetto dello Sport di Candelo diventerà il punto di riferimento per il karate giovanile italiano. Funakoshi Karate 1976 organizza infatti un Seminario Kumite dedicato alle categorie Esordienti, Cadetti e Junior, con un ospite d’eccezione: il Maestro Gennaro Talarico, attuale capo allenatore della Nazionale Italiana.

L’evento, in programma dalle 15 alle 17, vedrà la partecipazione di atleti della Nazionale e includerà alcune sorprese speciali riservate ai giovani partecipanti. Un’occasione preziosa per confrontarsi con uno dei tecnici più titolati del panorama internazionale: laureato in Economia e Commercio, Talarico vanta 15 titoli italiani individuali, 6 ori ai Campionati del Mediterraneo, numerose medaglie europee, oltre a successi mondiali e ai World Games.

Il seminario si inserisce in una giornata di festa per la società organizzatrice, che celebra 50 anni dalla fondazione di Funakoshi Karate 1976 e 50 anni di insegnamento del Maestro Damiano Rovatti, figura storica del karate biellese.

A conclusione dell’allenamento è previsto un AperiParty con premi e il tradizionale taglio della torta, aperto ad atleti, famiglie e simpatizzanti.

L’iniziativa conferma il ruolo di Funakoshi Karate 1976 come realtà di riferimento per la promozione sportiva sul territorio, capace di unire formazione tecnica, spirito di comunità e attenzione ai giovani.

Per informazioni e iscrizioni: funakoshikarate76ssd@gmail.com – 339 178 6700.