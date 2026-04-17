Biella Corse in gara ovunque anche questo weekend

Rally Vigneti Monferrini

C'è anche un equipaggio Biella Corse al via della nona edizione del Rally Vigneti Monferrini che si corre questo fine settimana (18 e 19 aprile) a Canelli, in provincia di Asti.

E' formato da Alberto Stopani e Rebecca Fortunato che gareggeranno sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe N3) numero 70.

Poi ci sono tre navigatori in gara con piloti di altra scuderia. Scorrendo l'elenco iscritti, il primo è Tiziano Pieri, che sarà a fianco dell'over 55 Massimo Marasso sulla consueta Skoda Fabia (gruppo RC2N R5, classe Rally2) numero 6; Simone Bottega affiancherà invece il pilota Simone Fiasco sulla Mitsubishi Lancer Evo (gruppo RC2N, classe N4) numero 30; e infine Hervé Navillod gareggerà con Andrea Paghini sulla Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) numero 93.

Nel Rally Storico, che partirà subito dopo il Rally Moderno, gareggeranno altri due navigatori Biella Corse. Luca Pieri partirà con il numero 203 sulle portiere della BMW M3 E30 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe fino a 2500) pilotata da Paolo Pastrone. Veronica Gaioni sarà invece nuovamente la navigatrice di Claudio Ferron sulla Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2/TC, classe fino a 2000).

La gara partirà da Canelli domenica 19 aprile alle ore 8,01 e terminerà, sempre a Canelli, a partire dalle 17,10. Otto le prove in programma, ricavate da tre passaggi sul tracciato "San Marzano Oliveto" (di 6,90 chilometri), tre sul tratto "Asti Spumante" (di 7,30 chilometri) e due sulla prova “Loazzolo - Cantine Pianbello" (di 11,90 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 194,18 chilometri, di cui 66,40 in regime di prova speciale.

Rally Prealpi Orobiche

C'erano due equipaggi e tre navigatori Biella Corse al via del 40° Rally Prealpi Orobiche che si è corso questo fine settimana (12 aprile) a Bergamo.

Patrich Chironi, in gara con la figlia Sara Chironi sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe RALLY4 -2000a/1300t), si è piazzato quattordicesimo di classe, ventunesimo di gruppo e al 56° posto assoluto.

Daniel Reghenzani e Francesca Belli, invece, che erano in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe RS+ 1.6) non hanno portato a termine il rally.

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, in gara con Marco Leoni su di una Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2/R5). Hanno chiuso quindicesimi di classe e di gruppo e al 24° posto assoluto.

Bene anche Jessica Rosa, in gara con Cristian Saverio Grimaldi su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3). Hanno vinto la classe e chiuso terzi di gruppo e al 21° posto assoluto.

Niente da fare invece per Marco Zegna, che era in gara con Flavio Brega su di un'altra Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2/R5). Sono infatti stati costretti al ritiro.

Salita del Costo

Per preparare il 47° Rally della Valle d'Aosta (in programma a inizio maggio) ma anche le cronoscalate che ricomincerà a fare da fine mese, lo specialista delle salite di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, alla guida di una Skoda Fabia RS (gruppo Rally, classe Rally A) ha partecipato questo fine settimana, in provincia di Vicenza, alla 33ª Salita del Costo, prova inaugurale del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e dell'International Race Salita (IRS Cup) 2026.

Ottimo il risultato a fine gara. Graziosi ha infatti vinto classe e gruppo e si è piazzato al 52° posto assoluto. "Quello delle cronoscalate non è proprio il percorso ideale per questo tipo di macchina ma va bene, ho fatto esperienza e ottenuto un ottimo risultato!" ha commentato al termine.

Regolarità Turistica Valli Biellesi

"Giornata no" per Paolo Tonanzi e Manlio Rubiola alla "Turistica" della Regolarità Valli Biellesi di sabato 11 aprile. "Volevamo difendere il primo posto di classe con cui abbiamo chiuso il Challenge di Regolarità Turistica 2025 di ACI Biella ma non è andata bene, abbiamo fatto un po' di pasticci. Succede ... Ci rifaremo alla prossima!". Tonanzi-Rubiola, in gara con una Opel Kadett GT/E (gruppo 7, anno 1978), hanno chiuso quinti di classe e al 31° posto assoluto.

In gara c'era anche il navigatore Biella Corse Enrico Gatto, a fianco del pilota Fabrizio Roman su di una Lancia Fulvia 1300 del 1975. A loro le cose sono andate un po' meglio ... hanno infatti chiuso al secondo posto del 6° raggruppamento, quinti nella classifica assoluta della gara.

Ultima ora

Questo fine settimana la navigatrice Biella Corse Francesca Belli [nella foto qui a fianco] sarà nuovamente in gara, al Paganella Rally di Andalo, in provincia di Trento, al fianco del pilota "under 25" Matteo Ferrarol sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 54.