Da Le Iene a Vigliano, Nathan Kiboba al Teatro Erios

L'Associazione Hope Club Odv ha in programma uno spettacolo comico dal titolo "Inca**ato Nero": uno sguardo diverso su uno dei temi più importanti dei nostri tempi. L’evento si terrà alle 21 di domani, sabato 18 aprile.

Nathan Kiboba è nato a Kinshasa nel 1995.

Appassionato di teatro e di televisione, Kiboba si vede costretto a lasciare il suo paese per motivi di sicurezza e arriva in Italia nel settembre del 2014. Con i suoi show, calca i palchi di tutta Italia. La sua prima apparizione in tv risale al programma “Eccezionale veramente” del 2017, un talent show dedicato ai comici, dove si classifica al quarto posto. Nel 2021 è ospite del “Diversity Show” su Comedy Central e poi programma del “Stand Up Comedy”.

Da novembre 2022 è monologhista e copresentatore de “Le Iene”. Su TikTok conta quasi 200mila follower. Il biglietto di ingresso è a offerta libera e può essere acquistato in teatro direttamente la sera dello spettacolo.