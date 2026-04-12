Fluire nel futuro, inaugurata in ospedale la mostra di AVIS Biella: una riflessione sul valore del dono

Da venerdì scorso, 10 aprile, fino al 22 di questo mese, presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano, è visitabile la mostra “Fluire nel futuro” promossa da AVIS Biella.

La rassegna raccoglie gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole biellesi che hanno partecipato ai laboratori di educazione civica, realizzati dalla Cooperativa Tantintenti e dedicati alla sensibilizzazione al dono, con un focus particolare sulla donazione di sangue.

Un percorso fatto di idee, creatività e consapevolezza, nato per riflettere sul valore del dono e sull’importanza di un gesto che può salvare vite. Il progetto è stato ideato per AVIS Biella dalla Pedagogista Francesca Guelpa. L’entrata è libera.