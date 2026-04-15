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Valle Elvo | 15 aprile 2026, 07:00

A Mongrando concerto benefico in biblioteca

A Mongrando concerto benefico in biblioteca (foto di repertorio)

A Mongrando concerto benefico in biblioteca (foto di repertorio)

Domenica 19 aprile, alle 21, presso il salone della biblioteca comunale di Mongrando, si terrà un concerto benefico a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Biella.  L’evento è finalizzato alla raccolta fondi necessaria per garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione svolte da anni a beneficio della comunità biellese.

g. c.

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