A Mongrando concerto benefico in biblioteca

Domenica 19 aprile, alle 21, presso il salone della biblioteca comunale di Mongrando, si terrà un concerto benefico a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Biella. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi necessaria per garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione svolte da anni a beneficio della comunità biellese.
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