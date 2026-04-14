Aprile in Musica ad Occhieppo Inferiore: tutto pronto per "Souvenir d'Italie"

Ad Occhieppo Inferiore prosegue la rassegna “Aprile in Musica”, che propone due nuovi appuntamenti accomunati dalla volontà di valorizzare linguaggi musicali diversi, dal jazz italiano del dopoguerra alle sonorità della tradizione barocca europea.

Il primo evento in calendario è “Souvenir d’Italie”, secondo concerto della manifestazione, in programma giovedì 16 aprile 2026 alle 21 al Salone Polivalente. La serata è organizzata in collaborazione con il Biella Jazz Club ed è inserita nel cartellone del “Diamond Jazz Festival - Sessant’anni di Jazz”. Il pubblico sarà accompagnato in un itinerario musicale tra le canzoni che hanno segnato il dopoguerra italiano, delineando un percorso nel cosiddetto "jazz italiano". In scena le musiche di Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Fred Buscaglione e Lelio Luttazzi, riproposte dalla voce di Silvia Fusé insieme al Max Tempia Quartet, formato da Max Tempia, Massimo Serra, Fabio Buonarota e Fabio Mora.

Il cartellone proseguirà poi con “Baroccando”, terzo concerto della rassegna occhieppese, previsto per sabato 18 aprile 2026 alle 21 nella Chiesa di San Clemente. Protagonista della serata sarà il Trio Hexachordum, interprete di un programma dedicato alla musica europea dei secoli XVII e XVIII. Accanto ai brani del repertorio specifico per flauto dolce, viola da gamba e continuo, saranno eseguiti anche altri titoli contemporanei composti per una diversa formazione strumentale, con l’intento di coniugare il rispetto dell’originale con l’immediatezza dell’interpretazione.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Parrocchia di Sant’Antonino e San Clemente e Pro Loco, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando Eventi.

Per entrambi gli appuntamenti, l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.