Ciclismo, si presenta la 30° edizione del Giro della Provincia di Biella FOTO

Questo pomeriggio, nella Sala Consiliare del Comune di Biella, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 30° Giro della Provincia di Biella - Trofeo 84° Torino-Biella, gara ciclistica internazionale organizzata da UCAB (Unione Ciclo Alpina Biellese), che si correrà a Biella domenica 19 aprile.

Il percorso del Giro 2026, molto duro e selettivo, ricalca sostanzialmente quello delle precedenti edizioni. La base logistica sarà l’Accademia dello Sport di Città Studi, mentre il “chilometro zero” sarà posto in Corso Europa. La lunghezza complessiva sarà di 145 chilometri, oltre ai 6 di trasferimento.

Dopo una prima parte pianeggiante, la corsa entrerà nel vivo con nove Gran Premi della Montagna, distribuiti tra il percorso e il circuito finale cittadino. Novità dell’edizione 2026 sarà il tracciato conclusivo: i corridori affronteranno la Costa di San Sebastiano, la salita della Nera e quella del Vandorno, in un circuito di 10,2 km da percorrere tre volte, con arrivo confermato in via Seminari, accanto a Piazza Duomo.

Durante la gara la circolazione sarà temporaneamente sospesa lungo il percorso. Nei prossimi giorni saranno comunicate alla cittadinanza le modifiche previste. La competizione sarà preceduta dalla tradizionale carovana di mezzi storici e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali digitali dedicati. Sono previsti 177 atleti appartenenti a 35 squadre, tra formazioni Professional italiane, Continental straniere e Development.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha dichiarato: “Il Giro della Provincia di Biella rappresenta un appuntamento identitario per il nostro territorio, capace di unire tradizione sportiva, promozione turistica e valorizzazione del paesaggio. Eventi come questo rafforzano il legame tra la nostra città e lo sport, offrendo al contempo una vetrina prestigiosa e accogliente. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che generano ricadute positive in termini economici e di immagine”.

L’assessore ad Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi, ha aggiunto: “Il Giro della Provincia di Biella è anche un grande evento per la città, capace di animare il centro e coinvolgere cittadini e visitatori. La sinergia tra istituzioni, organizzatori e realtà locali dimostra quanto sia strategico investire in eventi di qualità, che contribuiscono a rendere Biella sempre più attrattiva e dinamica”.

L’assessore allo Sport, Giacomo Moscarola, ha sottolineato come questa manifestazione “è un esempio concreto di sport vissuto ai massimi livelli ma anche molto diffuso nel Biellese. Il ciclismo, in una provincia come la nostra, ha radici profonde e continua a coinvolgere giovani, associazioni e appassionati. Il Giro della Provincia di Biella rappresenta inoltre un’importante occasione per promuovere stili di vita sani e l’utilizzo della bicicletta”.