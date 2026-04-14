“Tu chiamale se vuoi, emozioni” a Gaglianico una serata evento dedicata alla grande musica d'autore con Alex Parravano

GAGLIANICO (BI) – Un viaggio tra le pieghe dell’anima attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. È questo il cuore di “Tu chiamale se vuoi, emozioni”, lo spettacolo musicale che si terrà sabato 18 aprile, alle ore 21:00, presso l’Auditorium di Gaglianico.

Punta di diamante dell’evento sarà il Maestro Alex Parravano, stimato musicista, vocal coach e arrangiatore, che porterà la sua esperienza e la sua sensibilità artistica al servizio dei grandi classici d'autore.

Grande attesa anche per il ritorno sul territorio di Barbara e Giulia, il duo che ha fatto ballare il pubblico televisivo nazionale e raccolto molti elogi dalla grande Arisa nell’edizione 2026 di The Voice Generations. La loro straordinaria intesa vocale insieme ai ragazzi della scuola di Libera la voce sarà uno dei momenti cardine dello show.

Ad arricchire il programma saranno i ragazzi di Libera la Voce, giovani interpreti che, con la freschezza e la passione che contraddistingue l’associazione, daranno voce a brani indimenticabili del repertorio internazionale.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00. In linea con la missione di Libera la Voce di promuovere la cultura musicale e renderla accessibile a tutti, l'ingresso è libero.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle suggestioni della musica d’autore in una serata dedicata interamente alle emozioni.