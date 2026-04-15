"Rossetto e Cioccolato" a Lessona: in scena la Filodrammatica Lessonese

Il Cine Teatro Italia di Lessona ospiterà sabato 18 aprile, alle 21, il settimo appuntamento della rassegna con lo spettacolo “Rossetto e Cioccolato”, proposto dalla Filodrammatica Lessonese.

Con la regia di Davide Amisano, lo spettacolo nasce dall’ispirazione del microteatro, esperienza maturata a Madrid e successivamente adattata al palcoscenico tradizionale attraverso una serie di sketch riuniti in un’unica rappresentazione.

Il lavoro, composto da più testi sviluppati nel tempo, ruota attorno al tema dell’amore e del rapporto di coppia, affrontato da diverse prospettive, con l’obiettivo di coinvolgere e divertire il pubblico.

Il titolo richiama la canzone di Ornella Vanoni, omaggio condiviso dal cast.

In scena Annalisa Zini, Barbara Ricono Verna, Luisella Giletti, Alessio Botta e Davide Amisano. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 345 8408207.