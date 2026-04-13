A Coggiola uno spettacolo tra musica e teatro per dire NO alla violenza sulle donne

8 donne, 8 storie, 8 vite. Uno spettacolo tra musica e teatro per dire a voce alta che la violenza sulle donne può essere fermata. Sono i temi di “Donnae – Nodi, Nidi e Doni, scritto e diretto da Sonia Spinello, con ospite l’attore Andrea Depaoli per il libro dal titolo “Ibisco”.

L’evento avrà luogo domenica 19 aprile, alle 20.30, nei locali dell’ex asilo Don Fava, in via Garibaldi 4, nel comune di Coggiola. L’ingresso è ad offerta libera e l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Non Sei Sola.