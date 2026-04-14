Castelletto Cervo, torna il Trofeo “Colori e Sapori” dedicato ai giovani ciclisti

A Castelletto Cervo è in programma un nuovo appuntamento dedicato al ciclismo giovanile: domenica 19 aprile 2026 si terrà il 4° Trofeo “Colori e Sapori”, manifestazione rivolta ai più giovani appassionati di mountain bike.

L’evento è aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, appartenenti alle categorie PG, MPG e Giovanissimi G1-G6, ed è riservato sia ai tesserati sia ai non tesserati. Il ritrovo è fissato alle 10 in via Chiesa 2, a Castelletto Cervo, mentre l’inizio della gara è previsto per le 13.

Per informazioni è possibile contattare Mauro al numero 346 8821467.