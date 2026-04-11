Ritratti allo specchio, inaugurata la mostra ad Andorno: la gratitudine di Anffas Biellese FOTO

I visi in bianco e nero delle persone di Anffas Biellese sono ormai divenuti noti in molti paesi del Biellese. La mostra "Ritratti allo specchio" di Stefano Ceretti prosegue il suo viaggio itinerante tra i comuni della provincia. Ieri, 10 aprile, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione presso l'area polivalente del Ferragosto Andornese.

Da Anffas è giunto un “ringraziamento sincero al comune di Andorno Micca e alla Pro Loco che hanno aperto le porte del proprio nuovissimo spazio con entusiasmo e grande senso civico. Hanno dimostrato che, quando si crede veramente in qualcosa, la comunità sa riconoscere il valore di ciò che unisce. Un grazie speciale, poi, a Stefano Ceretti che ha guardato le persone nella loro autenticità, catturandone l'essenza in scatti d'autore emozionanti. Ritratti allo Specchio non è una mostra sulla disabilità: è una mostra sulla dignità. Una parola che non si spiega perché appartiene a tutti. È il diritto della persona ad essere sé stessa pienamente. Uno dei pensieri fondanti che Anffas Biella, da sempre, porta avanti”.