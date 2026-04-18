TeamVolley, a Lessona arriva l'ostacolo Igor Trecate

Penultima uscita casalinga della stagione in Serie B2 nazionale. Il TeamVolley Lessona riceve - sabato alle 20.30 al Palasport di via Masserano - le giovani novaresi dell' Igor Volley Trecate . Servono punti, per chiudere con un sorriso un'annata caratterizzata dall'ennesima salvezza.



A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Igor è una squadra giovane, che lotta nella parte bassa della classifica. Come in tutte le gare di questo tipo, è importante non sottovalutare l'avversario: occorre essere lucide e attente. Lo scivolone con Rivarolo non ha aiutato, perché speravamo di proseguire nel trend positivo iniziato con la vittoria su Alba. Una piccola scintilla che non ha acceso un fuocherello, anche per merito della bravura delle rivali. L'obiettivo di sabato? I tre punti, senza tante storie. Dobbiamo spingere sotto ogni punto di vista: mentale, tecnico, tattico, fisico. L'unica opzione è cercare la vittoria».



Aggiunge la palleggiatrice Marta Caimi: «Credo che quella di sabato sia una partita importante per noi, soprattutto dal punto di vista del morale. Alla squadra servono punti che possano dare serenità e sicurezza. Le avversarie composte da ragazze giovani - come Igor - nella seconda parte di campionato solitamente mostrano una grande crescita a livello tecnico e tattico. Sarà importante spingere al massimo e mantenere quel livello di concentrazione che ci consente di giocare le partite con tranquillità e il giusto cinismo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 18/4, ore 20.30 - Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA - Igor Volley Trecate



Prima Divisione TST - Ottavi di finale [Andata]

Sabato 18/4, ore 15 - Palasport comunale di San Maurizio d'Opaglio (NO)

Sammaborgo Uno - BOTALLA TEAMVOLLEY



Under12

Sabato 18/4, ore 10 - Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY - SPB Virtus Biella



Domenica 19/4, ore 15 - Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley - BIGMAT TEAMVOLLEY



Minivolley

Domenica 19/4 - Palasport di Lessona (BI)

Concentramento PGS