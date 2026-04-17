“Balliamo?”: a Casapinta sette lezioni per scoprire tutti gli stili

La Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune, presenta “Balliamo? Provali tutti!!!”, mini-corso di danza articolato in sette lezioni, al salone polivalente di Casapinta.

Il calendario prenderà il via con le danze popolari, previste nelle serate di martedì 17 e 24 febbraio. Seguiranno gli appuntamenti dedicati al liscio, in programma martedì 17 e 24 marzo. Venerdì 17 aprile sarà invece la volta del jazz roots, mentre il percorso si concluderà con due serate di country, fissate per giovedì 23 aprile e giovedì 28 maggio. Per ogni incontro il ritrovo è previsto alle 20:45, con inizio delle lezioni alle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3481292279.