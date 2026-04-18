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Basso Biellese | 18 aprile 2026, 07:30

Cavaglià, tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio

Cavaglià, tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio (foto di repertorio)

Cavaglià, tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio (foto di repertorio)

Tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio. Si tratta di un’iniziativa del comitato di Cavaglià gemellato con la realtà di Montbazin. L’evento avrà luogo alle 21 di stasera, 18 aprile, nei locali del Salone Polivalente del paese. Un’occasione per trascorrere in serenità momenti di comunità con la popolazione.

g. c.

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