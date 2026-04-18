Cavaglià, tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio

Tutto pronto per la Tombolata del Gemellaggio. Si tratta di un’iniziativa del comitato di Cavaglià gemellato con la realtà di Montbazin. L’evento avrà luogo alle 21 di stasera, 18 aprile, nei locali del Salone Polivalente del paese. Un’occasione per trascorrere in serenità momenti di comunità con la popolazione.
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sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
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