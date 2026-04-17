Beba Capizzi, dal palco di The Voice Generations 2026 al nuovo singolo “Vola Su”

Un inno alla libertà e alla leggerezza che invita a guardare il mondo da una nuova prospettiva. Dopo il successo a The Voice Generations, il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Da oggi la scena musicale italiana ha una nuova colonna sonora per i momenti di evasione: Beba Capizzi ha ufficialmente rilasciato “Vola Su”, un brano che colpisce fin dalle prime note per la sua capacità di trasportare l’ascoltatore in una dimensione eterea e liberatoria.

L’uscita di “Vola Su” arriva in un momento magico per la carriera di Beba, reduce dalla straordinaria esperienza a The Voice Generations 2026. Sul palco del celebre talent show, Beba ha fatto ballare il pubblico e riflettere la critica con la sua storia, ricevendo elogi da parte dei coach.

In particolare, hanno emozionato i complimenti di Arisa, che ha voluto sottolineare non solo la tecnica impeccabile, ma soprattutto la rara capacità di Beba di emozionare e “arrivare” dritta al cuore di chi ascolta con la sua verità interpretativa. È proprio questa stessa carica emotiva che ritroviamo oggi tra i solchi digitali di “Vola Su”.

Oltre alla sua attività artistica, Beba Capizzi è anche insegnante di canto CSEN, un ruolo che conferma la sua dedizione alla formazione vocale e alla crescita di nuovi talenti. La sua esperienza sul palco e la sua sensibilità interpretativa diventano così strumenti preziosi anche per chi sceglie di intraprendere un percorso di studio con lei.

“Vola Su” non è solo una canzone, ma un invito esplicito a staccarsi dalle pesantezze del quotidiano. Con una produzione curata e un sound che mescola sapientemente atmosfere pop a sfumature più intime, Beba Capizzi conferma la sua sensibilità artistica, regalando un’interpretazione vocale che è allo stesso tempo delicata e potente.

Il testo parla di rinascita e della necessità di lasciarsi tutto alle spalle per spiccare il volo verso orizzonti più luminosi. È un brano che parla a chiunque abbia mai sentito il bisogno di una via d’uscita, di un istante di pura libertà.

L’uscita è accompagnata da un’identità visiva molto forte, come dimostra la cover del singolo: un’immagine d’impatto che vede protagoniste mani dorate in un gesto di vittoria e libertà, simbolo perfetto del messaggio contenuto nel testo. L’oro che scorre rappresenta il valore prezioso della nostra libertà interiore.

Dove ascoltarlo

Il brano è disponibile da oggi, 17 aprile 2026, su YouTube, Spotify e tutti i principali store digitali.

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