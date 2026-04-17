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Music Cafè | 17 aprile 2026, 10:20

Beba Capizzi, dal palco di The Voice Generations 2026 al nuovo singolo “Vola Su”

Beba Capizzi, dal palco di The Voice Generations 2026 al nuovo singolo “Vola Su”

Beba Capizzi, dal palco di The Voice Generations 2026 al nuovo singolo “Vola Su”

Un inno alla libertà e alla leggerezza che invita a guardare il mondo da una nuova prospettiva. Dopo il successo a The Voice Generations, il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Da oggi la scena musicale italiana ha una nuova colonna sonora per i momenti di evasione: Beba Capizzi ha ufficialmente rilasciato “Vola Su”, un brano che colpisce fin dalle prime note per la sua capacità di trasportare l’ascoltatore in una dimensione eterea e liberatoria.

L’uscita di “Vola Su” arriva in un momento magico per la carriera di Beba, reduce dalla straordinaria esperienza a The Voice Generations 2026. Sul palco del celebre talent show, Beba ha fatto ballare il pubblico e riflettere la critica con la sua storia, ricevendo elogi da parte dei coach.

In particolare, hanno emozionato i complimenti di Arisa, che ha voluto sottolineare non solo la tecnica impeccabile, ma soprattutto la rara capacità di Beba di emozionare e “arrivare” dritta al cuore di chi ascolta con la sua verità interpretativa. È proprio questa stessa carica emotiva che ritroviamo oggi tra i solchi digitali di “Vola Su”.

Oltre alla sua attività artistica, Beba Capizzi è anche insegnante di canto CSEN, un ruolo che conferma la sua dedizione alla formazione vocale e alla crescita di nuovi talenti. La sua esperienza sul palco e la sua sensibilità interpretativa diventano così strumenti preziosi anche per chi sceglie di intraprendere un percorso di studio con lei.

“Vola Su” non è solo una canzone, ma un invito esplicito a staccarsi dalle pesantezze del quotidiano. Con una produzione curata e un sound che mescola sapientemente atmosfere pop a sfumature più intime, Beba Capizzi conferma la sua sensibilità artistica, regalando un’interpretazione vocale che è allo stesso tempo delicata e potente.

Il testo parla di rinascita e della necessità di lasciarsi tutto alle spalle per spiccare il volo verso orizzonti più luminosi. È un brano che parla a chiunque abbia mai sentito il bisogno di una via d’uscita, di un istante di pura libertà.

L’uscita è accompagnata da un’identità visiva molto forte, come dimostra la cover del singolo: un’immagine d’impatto che vede protagoniste mani dorate in un gesto di vittoria e libertà, simbolo perfetto del messaggio contenuto nel testo. L’oro che scorre rappresenta il valore prezioso della nostra libertà interiore.

Dove ascoltarlo

Il brano è disponibile da oggi, 17 aprile 2026, su YouTube, Spotify e tutti i principali store digitali.

Libera la voce

Affiliata allo CSEN – Comitato Provinciale di Biella

C.S. Libera la voce, G. Ch.

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