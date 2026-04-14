Cossato, al Castello di Castellengo torna Teatrando con “Alice nel regno di Re Artù” FOTO

A Cossato torna nel fine settimana uno degli appuntamenti primaverili firmati ARS Teatrando: al Castello di Castellengo andrà in scena lo spettacolo itinerante “Che ci fa Alice in un castello di Re Artù?”, previsto per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

La nuova produzione della compagnia diretta da Paolo Zanone nasce da una rilettura del proprio repertorio e unisce due lavori del passato, “Alla tavola di Mago Merlino” del 2005 e “AAA Alici cercasi nel parco delle meraviglie” del 2006. Da questo incontro prende forma un percorso teatrale che accosta il mondo immaginato da Lewis Carroll alle leggende di Re Artù, Lancillotto, Ginevra e Merlino, in un intreccio dai toni surreali e ironici.

Lo spettacolo si svilupperà in sette scene tra sale e spazi esterni del castello, con partenza dalla Porta del Moro. Il pubblico sarà accompagnato lungo un itinerario popolato da personaggi come Alice, il Cappellaio Matto, Humpty Dumpty, Pinco Panco e Panco Pinco, accanto ai Cavalieri della Tavola Rotonda e alla prova della spada nella roccia.

Come sottolinea lo stesso Zanone, si tratta di un allestimento pensato per coinvolgere adulti e bambini, tra giochi di parole, nonsense e paradossi. Una delle scene riproporrà inoltre lo stesso cast di vent’anni fa, mentre le altre saranno affidate a nuovi interpreti o ad attori già presenti negli spettacoli originari, oggi in ruoli diversi.

L’ingresso avverrà a gruppi ogni 20 minuti: sabato dalle 19.30 alle 21.10, domenica dalle 16.00 alle 17.40. In caso di esaurimento posti potranno essere aggiunti ulteriori gruppi alle 21.30 del sabato e alle 18 della domenica.

Per maggiori informazioni: 333.5283350.