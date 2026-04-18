Bocce, Targa d’Oro di Alassio, 17 quadrette biellesi in gara

Sono 17 le quadrette biellesi pronte a inseguire un risultato di prestigio nella 73ª edizione della gara internazionale “Targa d’Oro Città di Alassio”. Le iscrizioni si sono chiuse con 221 formazioni al via, alle quali si aggiungono le 48 coppie della Targa Rosa e le 29 della Targa Junior, dove figura anche una rappresentativa biellese: la Valle Elvo con Riccardo Bolognini e Davide Mento.

La competizione prenderà il via sabato 18 aprile alle ore 8 e si concluderà domenica 19 nel pomeriggio.

Per la Burcina saranno in gara quattro quadrette: Canova, Martinotti, Schiapparelli, Beraldo; Mosca, Baratella, Milani, Travaglini; Nesci, Fezia, Ramella Pollone R., Scoleri; Argenter, Rossetti, Lanza, Turatti.

Saranno invece sei le formazioni del CRC Gaglianico: Pegoraro, Sari, Granaglia, Amerio; Beltrami, Orlandi S., Orlandi R., Debernardini; Barendi, Novello, Novello, Dellapiana; Danieli, Morandi, Garella, Marangon; Cantone, Graziano E., Mazzon, Quaglia.

Il Piatto Sport sarà rappresentato da Fiorina, Corradin, Levis e Cagna.

Due le quadrette della San Secondo Bennese: Toietti, Bortolan, Delvecchio, Andenna; Finotto, Scaglia, Garbaccio, Turati.

Due anche quelle della Ternenghese Ronchese: Mello Teggia, Zappia, Borile, Loro Pilone; Ferrotti M., Ferrotti P.M., Banderè, Pellielo.

Completano il quadro delle formazioni biellesi la Torrazzese con Marzanati M., Chiavenuto M., Sanna, Chiavenuto G. e la Vallemosso Mossese con Cavagna, Comuzio, Lora Moretto, Mento.