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SPORT | 17 aprile 2026, 08:40

9^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, in pista anche Equipe Vitesse

9^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, in pista anche Equipe Vitesse

Sta per alzarsi il sipario sulla 9^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, in programma nel weekend del 18/19 aprile prossimi.

Partenza e arrivo in piazza Cavour a Canelli, 8 le prove speciali per un totale di circa 66 km cronometrati.

Equipe Vitesse sarà presente con 3 navigatori: Simone Bottega ritorna sul sedile di un'auto moderna a fianco di Simone Fiasco sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 con il numero 30, mentre il fratellino Nicolò Bottega leggerá le note a Gioele Galasso Poletto su una Renault Clio di classe Rally 5 con il numero 54.

Sempre su Clio Rally 5 ci sarà Aldo Gentile con Diego Monticone alla guida, per loro il numero 52 sulle portiere.

In bocca al lupo a tutti

c.s.Equipe Vitesse, s.zo.

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