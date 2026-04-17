9^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, in pista anche Equipe Vitesse

Sta per alzarsi il sipario sulla 9^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, in programma nel weekend del 18/19 aprile prossimi.
Partenza e arrivo in piazza Cavour a Canelli, 8 le prove speciali per un totale di circa 66 km cronometrati.
Equipe Vitesse sarà presente con 3 navigatori: Simone Bottega ritorna sul sedile di un'auto moderna a fianco di Simone Fiasco sulla Mitsubishi Lancer Evo 9 con il numero 30, mentre il fratellino Nicolò Bottega leggerá le note a Gioele Galasso Poletto su una Renault Clio di classe Rally 5 con il numero 54.
Sempre su Clio Rally 5 ci sarà Aldo Gentile con Diego Monticone alla guida, per loro il numero 52 sulle portiere.
In bocca al lupo a tutti