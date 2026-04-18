Weekend nella natura da non perdere, appuntamenti in Baraggia e alla Bessa (foto di repertorio)

La Cooperativa Arnica Educazione Ambientale vi aspetta questo fine settimana con due proposte alla Riserva Naturale della Bessa e alla Baraggia di Candelo.

Sabato 18 aprile, ore 14:00 – 18:00

Corso per Guardiaparco Junior

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli (5-10 anni) per scoprire il Parco Naturale della Bessa vestendo i panni di un vero guardiaparco, dove si osserverà, esplorerà e imparerà insieme tutto ciò che la natura ha da raccontare.

Domenica 19 aprile, ore 09:00 – 12:00

Immersi nella Natura

Un’escursione nella suggestiva Baraggia di Candelo, tra paesaggi unici e silenzi autentici, dove si camminerà tutti insieme per imparare a leggere e comprendere l’ambiente che ci circonda, riscoprendo la sua bellezza più nascosta.



Due esperienze diverse, un unico filo conduttore: la natura da vivere e conoscere!