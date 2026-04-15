Al Ricetto di Candelo nasce il gruppo di lettura: focus sulla filosofia

Nuovo appuntamento culturale a Candelo nell’ambito del progetto “Il Sabato del Ricetto”, promosso da Culturalmente – Associazione Culturale Biellese E.T.S. con il patrocinio del Comune di Candelo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Sabato 18 aprile, alle 16, negli spazi del Ricetto di Candelo, in 1ª rua, è in programma un gruppo di lettura e discussione su temi di filosofia.

L’incontro sarà coordinato dal professor Antonio Rinaldis, docente e autore dei volumi “Brevi lezioni di filosofia” e “Nuove lezioni di filosofia”, testi che verranno utilizzati nel corso dell’appuntamento.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 16 aprile, contattando il numero 3345772743 tramite WhatsApp, sms o telefonata, oppure scrivendo all’indirizzo info@culturalmente.eu. L’iniziativa, della durata indicativa di circa un’ora e mezza.

L’appuntamento rientra nel calendario delle iniziative inserite nel progetto “Il Sabato del Ricetto”, che nelle prossime settimane proporrà altri momenti di approfondimento e incontro nella sede dell’associazione all’interno del borgo storico di Candelo.