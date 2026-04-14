Questa non è un’elettrica. È qualcosa che non hai mai guidato prima VIDEO

Ci sono auto che ti portano da un punto A a un punto B.

E poi ci sono quelle che trasformano quel tragitto in qualcosa che ricordi.

La Hyundai Ioniq 5 N appartiene chiaramente alla seconda categoria. E no, non è solo una questione di numeri — anche se i numeri ci sono, eccome. È proprio il modo in cui li mette su strada che cambia tutto.

Basta sedersi al volante per capire che qui non si tratta della solita elettrica silenziosa e lineare. Il volante è spesso, pieno, con quei due pulsanti “N” che sembrano chiederti di essere premuti. Lo fai. E da quel momento, l’auto cambia carattere.

Quando l’elettrico smette di essere “educato”



Alla prima accelerazione piena, la sensazione è quasi disorientante. Non c’è attesa, non c’è costruzione: c’è solo una spinta immediata, continua, che ti incolla al sedile. Ma la cosa sorprendente non è tanto la velocità — è il controllo.

La Ioniq 5 N riesce a essere brutale e precisa allo stesso tempo. Non ti mette mai in difficoltà, ma ti fa sentire tutto. Lo sterzo è diretto, il telaio risponde senza ritardi, e ogni ingresso in curva diventa un piccolo gioco di equilibrio tra traiettoria e accelerazione. E poi succede qualcosa che non ti aspetti.

Tiri la paletta dietro al volante. E l’auto “cambia marcia”.

Non è un cambio vero, ovviamente. Ma la sensazione lo è. Il sistema simula il comportamento di un doppia frizione, con tanto di taglio di potenza e progressione a rapporti. È una scelta che può sembrare strana sulla carta, ma su strada ha un effetto immediato: ti riporta dentro la guida. Non stai più solo accelerando. Stai guidando.



Curve, silenzio… e poi sound



Su una strada ricca di curve, il ritmo cambia. L’auto si appoggia, tiene, esce forte. E mentre lo fai, puoi scegliere anche che tipo di esperienza vivere. Più silenziosa, più tecnica. Oppure più coinvolgente, grazie a un sistema audio che simula il suono di un motore — senza mai risultare finto o invadente.

È un equilibrio strano, ma funziona.

Perché non cerca di imitare il passato. Cerca di reinterpretarlo.

E quando inizi a spingere davvero, capisci che questa macchina non è stata pensata solo per la strada di tutti i giorni. C’è qualcosa di più sotto.

Quello che colpisce è la costanza. Anche dopo diversi chilometri di guida più intensa, la risposta resta identica. Nessun calo, nessuna sensazione di affaticamento. Merito di una

gestione termica evoluta e di una progettazione che guarda chiaramente anche all’uso più estremo.

È qui che la Ioniq 5 N si distingue davvero: non è un esercizio di stile, ma un progetto coerente fino in fondo.



Un nuovo modo di intendere il piacere di guida



Alla fine, quello che resta non è tanto la velocità, o la tecnologia, o i dati tecnici. È la sensazione di aver guidato qualcosa di diverso.

Un’auto che prende tutto quello che conosciamo della guida sportiva e lo porta in una direzione nuova, senza perdere il coinvolgimento.

Per chi è curioso di capire fino in fondo cosa significa tutto questo, la Hyundai Ioniq 5 N (eccoti il link per vedere la vettura in pronta consegna: https://tinyurl.com/y2y9ntxk ) è visibile da vicino presso la Hyundai Motor Assauto, parte del gruppo Nuova Assauto a Gaglianico.

Un’occasione per toccare con mano, e magari immaginare, un modo diverso di vivere l’auto.

Perché alcune macchine si capiscono guardandole. Altre solo guidandole.

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