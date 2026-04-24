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EVENTI | 24 aprile 2026, 07:00

Festa della Liberazione, le celebrazioni nel Biellese

In aggiornamento

Festa della Liberazione, le celebrazioni nel Biellese

Festa della Liberazione, le celebrazioni nel Biellese

- Biella celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonia il 24 aprile

- 25 aprile a Donato Lace: cerimonia e interventi per l’81° anniversario della Liberazione

- Sabato le celebrazioni del 25 Aprile a Occhieppo Inferiore

- Ponderano celebra il 25 Aprile con la commemorazione dei Caduti

- Cossato celebra il 25 Aprile, interventi e ricordi: ci sarà anche la Filarmonica

- Castelletto Cervo celebra il 25 Aprile tra memoria e cultura

- Dorzano celebra il 25 aprile: domenica la cerimonia condivisa

- Vigliano Biellese celebra il 25 Aprile, ecco il programma dell'81° anniversario della Liberazione

- 25 Aprile a Mongrando, ci sarà anche l'80° anniversario del 1° consiglio comunale liberamente eletto

- Valdilana commemora l'81° anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti in programma

- La Valle Cervo celebra il 25 Aprile a Bioglio, ci sarà anche la testimonianza della partigiana Silvia Rubinelli

- Muzzano celebra il 25 Aprile: in programma le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

- Sordevolo, 25 Aprile con la banda musicale del paese

- Festa della Liberazione a Brusnengo: si celebra lunedì 27 aprile

- Orazioni e corteo, Candelo celebra il 25 Aprile

- 25 Aprile a Campiglia Cervo nel ricordo di Ondina Belussi, morì a 18 anni nel lager di Ravensbruck

- Festa della Liberazione a Portula, ci sarà anche il Corpo Musicale

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