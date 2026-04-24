Camandona, riapre dopo 30 anni la Chiesetta di Governati

“Dopo oltre trent’anni, è con immensa gioia ed emozione che l’amministrazione comunale di Camandona annuncia la riapertura ufficiale della nostra amata Chiesetta di Governati”. Lo rende noto, sui propri canali social, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giulia Botta.

E aggiunge: “Un risultato straordinario reso possibile grazie al gioco di squadra. La proficua collaborazione tra il Comune con la consigliera Patrizia Magagnato, la Parrocchia e la preziosa rete dei volontari parrocchiali che, con impegno e dedizione, si sono dedicati ai lavori di rassetto e hanno restituito questo gioiello alla comunità. Questa riapertura rappresenta un simbolo concreto di condivisione, rilancio e cura del nostro territorio”.

Per celebrare questo momento, alle 16 di domani, sabato 25 aprile, si terrà la Santa Messa solenne con la cerimonia d’inaugurazione e la partecipazione straordinaria del comandante dei Carabinieri della Stazione di Valle Mosso e del Sindaco.