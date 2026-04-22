FORMEDIL Biella: tutti promossi al corso per addetti alla bonifica e smaltimento dell’amianto

Il 16 aprile si è concluso presso FORMEDIL Biella il corso di formazione dedicato agli “Addetti alla rimozione, bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto”, che si è chiuso con la prova finale di abilitazione professionale.

Il percorso formativo, iniziato il 24 febbraio, ha accompagnato i partecipanti attraverso lezioni teoriche e momenti di approfondimento tecnico, con il contributo di professionisti ed esperti del settore.

I 13 corsisti iscritti hanno tutti superato con esito positivo la prova conclusiva, dimostrando impegno costante, competenze solide e grande senso di responsabilità rispetto a un ambito lavorativo particolarmente delicato e importante per la sicurezza ambientale e sanitaria.

La commissione d’esame ha espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando la qualità della preparazione raggiunta dai partecipanti.

Un ringraziamento va ai docenti e ai commissari che hanno accompagnato il percorso formativo, contribuendo al successo dell’iniziativa.