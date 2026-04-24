Dalla Valsessera a Sordevolo, conto alla rovescia per il Raduno di Primavera FOTO

Il raduno di primavera, giunto alla 12° edizione organizzato per venerdì 1° maggio dal Valsessera Jolly Club Classic è già un successo oltre ogni aspettative visto che i posti a disposizione per il pranzo sono andati esauriti rimanendo disponibile il solo giro turistico.
Il programma prevede il ritrovo a Pray biellese presso il Sammer Cafè e la partenza della carovana programmata per le 9.30.
La tabella di marcia prevede 60 km di strade panoramiche biellesi con l’arrivo a Sordevolo verso le 12.30 per il pranzo previsto al ristorante Pratovalle, non prima di aver visitato l’Ecomuseo del ferro a Netro. Il presidente Giacobino ed il suo vice Ciancia sono molto soddisfatti per il calore dimostrato anche questa volta dai soci e dai simpatizzanti.
Per informazioni ed iscrizioni al giro turistico si può chiamare i numeri 347.1366807 e 328.7737241.