Celebrazioni del 25 Aprile a Cavaglià, ci saranno anche gli alunni delle scuole

Celebrazioni del 25 Aprile anche nel comune di Cavaglià. Come da programma, alle 9.45 di sabato si terrà il ritrovo presso il cippo di via Rondolino, alla presenza di autorità, alunni, combattenti e reduci, oltreché dei coscritti della leva 2008, con la deposizione di una corona d’alloro da parte della sezione Bersaglieri del paese.

Avrà poi inizio il corteo fino al monumento ai Caduti, con la cerimonia dell’alzabandiera e la posa di un omaggio floreale da parte degli Alpini. Seguiranno il saluto del sindaco Mosé Brizi e delle associazioni combattentistiche, assieme agli interventi della consigliera regionale Emanuela Verzella e dell’ANPI locale. A questi si aggiungeranno le parole dedicate alla ricorrenza da parte degli studenti delle scuole. Dopo una breve sosta alla lapide di Pietro Macchieraldo, il corteo raggiungerà il Parco della Rimembranza, dove gli Artiglieri di Cavaglià poseranno una corona d’alloro.

La manifestazione, accompagnata dalla Filarmonica del paese, proseguirà con la Santa Messa delle 11 al monumento dedicato ai Caduti per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in tutte le guerre. In caso di pioggia gli interventi commemorativi saranno nella sala convegni di via Vercellone 1, con ritrovo alle 10, e la funzione eucaristica alle 11 in chiesa. È gradita la presenza di bandiere e labari. La mattinata si concluderà con un pranzo di comunità a Casa Drusù di Alice Castello.

Infine, alle 20.45, nel salone polivalente, in occasione degli 80 anni dal voto alle donne in Italia, la sezione dell’ANPI Basso Biellese, con il patrocinio del Comune, proporrà la proiezione del film C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, con i saluti e l’introduzione di Silvia Delzoppo.