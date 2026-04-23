Orazioni e corteo, Candelo celebra il 25 Aprile

Tutto pronto a Candelo per le celebrazioni istituzionali del 25 Aprile. Sabato, alle 10, si terrà il raduno in piazza Castello ma in caso di pioggia la manifestazione si sposterà sotto i portici del Municipio. Seguiranno i saluti e le orazioni delle autorità, con deposizione di una corona d’alloro. In seguito, la cittadinanza seguirà il corteo per la posa di altre corone nei luoghi simbolo del paese.
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