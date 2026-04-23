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Circondario | 23 aprile 2026, 07:50

Orazioni e corteo, Candelo celebra il 25 Aprile

Orazioni e corteo, Candelo celebra il 25 Aprile (foto di repertorio)

Orazioni e corteo, Candelo celebra il 25 Aprile (foto di repertorio)

Tutto pronto a Candelo per le celebrazioni istituzionali del 25 Aprile. Sabato, alle 10, si terrà il raduno in piazza Castello ma in caso di pioggia la manifestazione si sposterà sotto i portici del Municipio. Seguiranno i saluti e le orazioni delle autorità, con deposizione di una corona d’alloro. In seguito, la cittadinanza seguirà il corteo per la posa di altre corone nei luoghi simbolo del paese.

g. c.

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