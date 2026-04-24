Benna celebra il 25 aprile: commemorazione della Liberazione con il Gruppo Alpini

Anche il Comune di Benna si prepara a celebrare il 25 aprile 2026, giornata simbolo della Liberazione italiana, con una cerimonia commemorativa organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Benna.

L’iniziativa si svolgerà sabato 25 aprile e rappresenterà un momento di raccoglimento e memoria condivisa, volto a rendere omaggio a quanti hanno contribuito alla conquista della libertà e della democrazia.

Il momento centrale della commemorazione è previsto alle ore 11:30 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti. Un gesto solenne che rinnova il ricordo dei sacrifici compiuti durante il periodo della Resistenza e della Seconda guerra mondiale.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e i valori fondanti della Repubblica.