Vigliano, al via la Terza Passeggiata di Primavera con l'escursione "Giro dell'Acqua"

Nell'ambito dell'iniziativa "Escursioni di Primavera" si prosegue a Vigliano Biellese con il terzo appuntamento, in programma per domenica 26 aprile con l'escursione "Giro dell'Acqua".

L'itinerario prevede un giro lungo il Torrente Cervo, attraversando il Villaggio Trossi e Canale Mosca. Durante la passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si attraverseranno sentieri facili, immersi nel verde, con brevi soste dedicate all’osservazione della flora tipica locale e alla lettura del paesaggio. La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica.

Il ritrovo è alle 9, con partenza alle 9.30. Il luogo di partenza verrà comunicato telefonicamente al momento dell’iscrizione. Il rientro è previsto tra le 12.30 e le 13. A seguire, piccolo ristori per tutti i partecipanti. La partecipazione all'iniziativa è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative sono limitati. Per informazioni e prenotazioni al numero 340.2551225.