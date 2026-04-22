Sabato le celebrazioni del 25 Aprile a Occhieppo Inferiore

A Occhieppo Inferiore l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Mosca invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per l’81ª Festa della Liberazione, in programma sabato 25 aprile.
La giornata si aprirà alle 8.30 in piazza Comunale con la deposizione della corona d’alloro, alla presenza del gruppo Alpini. Seguirà il trasferimento a Donato Lace per il proseguimento delle commemorazioni.
Le celebrazioni si concluderanno in serata: alle 21, al polivalente, è previsto il discorso istituzionale accompagnato dal concerto della Filarmonica di Occhieppo Inferiore.