Vigliano Biellese celebra il 25 Aprile, ecco il programma dell'81° anniversario della Liberazione

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.

"Celebrare l'81° anniversario della Liberazione - dichiara il sindaco Cristina Vazzoler - significa non solo fare memoria del coraggio di chi si oppose alla dittatura ma soprattutto riaffermare oggi quegli ideali di giustizia e solidarietà che sono alla base della nostra convivenza civile e della pace che ha consentito lo sviluppo di uno stato e di una comunità solida: una pace tanto auspicata in quanto ora negata nei tanti, troppi scenari di guerra il cui portato tragico si riflette sulla quotidianità di tutti noi. Se l'ottantesimo è stato l'anno dei grandi bilanci storici, questo nuovo anniversario ci chiama a una responsabilità ancora più quotidiana: trasformare il ricordo in impegno attivo per riaffermare il valore della democrazia e della pace. La gratitudine che dobbiamo ai martiri della Resistenza deve coniugarsi con l’impegno per dare ai nostri giovani la garanzia di un futuro in cui i valori della Costituzione siano bussola per ogni scelta politica e sociale. Vigliano Biellese si stringe attorno ai simboli della Repubblica per ribadire che non c'è democrazia senza memoria e non c'è pace senza giustizia".



Programma delle celebrazioni

Sabato 25 Aprile 2026, ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta, con celebrazione della Santa Messa solenne in suffragio dei caduti di tutte le guerre. A seguire, la commemorazione civile: si svolgerà il percorso istituzionale per l'omaggio solenne e la posa delle corone presso i luoghi simbolo della memoria cittadina: viale della Rimembranza; cippo dei fucilati; piazza Roma.



L’amministrazione rivolge un caloroso invito a tutti i residenti non solo a partecipare alla manifestazione ma anche ad esporre il tricolore alle finestre e ai balconi, come segno di unità e adesione ai valori repubblicani.