Tante cose da fare a Biella nel we del 24, 25 e 26 aprile

Venerdì 24 aprile

- Biella, Opificio dell'arte Storie di Piazza "Ruggine" ore 21

- Coggiola, "Racconti dal diario di Ugo Angelino" ore 21 al salone ex asilo Don Fava

- Biella, convegno Auser e CGIL

- Biella, Piazza San Giovanni Bosco, concerto ore 21, chiesa San Cassiano "Conta chi canta" coro Genzianella in concerto

- Biella, spazio Hydro, concertone della liberazione

- Viverone, il Prato Verde Royal di Viverone (BI) si tinge dei colori, dei profumi e dei sapori della Sicilia. Torna la Festa Siciliana

- Biella, Regioni d'Europa Mercati internazionali

- Andorno, presentazione del libro di Giulio Pavignano “DOLCINO L’ULTIMO ERETICO” alle ore 21 presso la Biblioteca comunale “Mario Vietti”

- Biella, ore 18,30 portiamo un fiore come ringraziamento alle donne della resistenza presso il piazzale della Provincia

- Biella, ore 18 vernissage "Selvatica" Palazzo Gromo Losa

- Biella, ore 15 palazzo Gromo Losa, premiazione del concorso scolastico Be Natural Be Wild

- Sala, La Compagnia dei Salassi presenta "27 Gennaio" ore 21 salone pro loco

- Campiglia Cervo, Fraz. Oretto 22 dalle 8 LA BURSCH: RITIRO DI BENESSERE

- Pettinengo, VIA ITALIA N.6 CORSO IKAT

FESTEGGIAMENTI 25 APRILE

Sabato 25 aprile

- Verrone, Tra castelli e cascine, corsa 10° edizione partenza ore 18

- Pralungo, 21° raduno zootecnico, ritrovo dalle 9

- Soprana, camminata enogastronomica 8km 7 tappe percorso adatto a tutti "Su e giù per le rive"

- Candelo, ginnastica artistica, 2ª Prova Regionale – Squadre Silver GR, Palasport Città di Candelo

- Cavaglià celebra gli 80 anni della Repubblica

- Occhieppo Inferiore, "Sulle ali della libertà", salone polivalente ore 21 (Aprile in musica), Società Filarmonica Occhieppo Inferiore

- Pollone, mostra pala Fenoglio vernissage ore 11 Piera Bertarello e Sandra Cerrone e poetessa Alessandra Peveraro

- Viverone, il Prato Verde Royal di Viverone (BI) si tinge dei colori, dei profumi e dei sapori della Sicilia. Torna la Festa Siciliana

- Soprana, camminata gastronomica, "Su e giù per le rive"

- Camandona, inaugurazione Chiesetto di Governati alle 16

- Masserano, Due giorni con la Croce Rossa a Masserano: esercitazioni e corsi per tutti

- Pettinengo, VIA ITALIA N.6 CORSO IKAT

- Valdilana, teatro comunale "Chi fermerà la musica" alle 21,15

- Coggiola, Coggiola in Festa, 35° incontro interregionale di canto corale

- Gaglianico, alle 21 all'auditorium "Il gazzettino della Rovella"

- Salussola, evento Eurogiovani, Progetto europeo con capofila cerione. Per la valorizzazione del territorio e gli stili di vita sani e soprattutto il coinvolgimento dei giovani ritrovo ore 15 al Polivalente di Salussola

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Mosso, Valdilana, Mosso Vertical San Bernardo, corsa in salita

- Biella, Regioni d'Europa Mercati internazionali

FESTEGGIAMENTI 25 APRILE

Domenica 26 aprile

- Gaglianico, auditorium, spettacolo Storie di Piazza ore 17 "Rumors"

- Viverone, 10° Giro del lago di Viverone, corsa competitiva e corsa non competitiva

- Pettinengo, VIA ITALIA N.6 CORSO IKAT

- Masserano, Due giorni con la Croce Rossa a Masserano: esercitazioni e corsi per tutti

- Coggiola, distribuzione polenta

- Vigliano, Terza Passeggiata di Primavera con l'escursione "Giro dell'Acqua"

- Pollone, alle ore 16 presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, sarà inaugurata la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”

- Cavaglià, Villa Salino, ore 10 passeggiata nella storia, ore 15 laboratorio

- Candelo, piazza Castello, dalle 10,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Biella, Regioni d'Europa Mercati internazionali

- Viverone, il Prato Verde Royal di Viverone (BI) si tinge dei colori, dei profumi e dei sapori della Sicilia. Torna la Festa Siciliana

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 a Casa Zegna Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

FESTEGGIAMENTI 25 APRILE

MOSTRE

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 3 maggio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, mostra pala Fenoglio vernissage ore 11 Piera Bertarello e Sandra Cerrone e poetessa Alessandra Peveraro fino al 3 maggio, composizione artistica in mostra

- Pollone, presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”. La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.