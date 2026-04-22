25 aprile a Donato Lace: cerimonia e interventi per l’81° anniversario della Liberazione

A Donato Lace si celebrerà sabato 25 aprile l’81° anniversario della Liberazione, con una cerimonia nell’area monumentale che coinvolgerà istituzioni e associazioni del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con il raduno presso il ristorante La Campagnola. Seguirà la deposizione di omaggi floreali nei luoghi simbolo della memoria partigiana: la cascina che fu sede del Distaccamento e del Comando Staffette e il cippo dedicato al Comando della VII Divisione.

Sono previsti gli interventi dei sindaci di Donato, Ivrea e Strambino, insieme ai rappresentanti di Anpi Ivrea e Basso Canavese e Anpi Valle Elvo e Serra.

A concludere la cerimonia sarà l’intervento di Alessandra Algostino, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino.