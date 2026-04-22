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EVENTI | 22 aprile 2026, 08:30

Ponderano celebra il 25 Aprile con la commemorazione dei Caduti

Ponderano celebra il 25 Aprile con la commemorazione dei Caduti

Ponderano celebra il 25 Aprile con la commemorazione dei Caduti

Ponderano si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con una cerimonia istituzionale dedicata al ricordo dei Caduti per la libertà.

L’appuntamento è fissato per la mattinata del 25 aprile, con ritrovo alle ore 9.15 davanti al palazzo comunale. Da qui prenderà il via il programma della commemorazione, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con ANPI.

La cerimonia prevede la benedizione delle corone di alloro e la successiva deposizione presso i monumenti dedicati ai Caduti, in un momento solenne di raccoglimento e memoria.

Ad accompagnare l’evento sarà la banda musicale “Gioacchino Rossini” di Ponderano, che contribuirà a rendere ancora più significativo il ricordo di una delle date fondamentali della storia italiana.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare per condividere un momento di riflessione sui valori della libertà e della democrazia.

s.zo.

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