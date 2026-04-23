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CRONACA | 23 aprile 2026, 20:00

Incidente alla rotonda d’ingresso di Andorno Micca, un’auto è completamente ribaltata FOTO

In fase di accertamento la dinamica, si segnalano code lungo la Provinciale 100.

Incidente alla rotonda d’ingresso di Andorno Micca, un’auto è completamente ribaltata FOTO

Incidente alla rotonda d’ingresso di Andorno Micca, un’auto è completamente ribaltata FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella rotonda di ingresso al comune di Andorno Micca. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, 23 aprile. 

A rimanere coinvolte due auto, di cui una completamente ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, assieme al personale sanitario del 118, impegnato ad assistere le persone presenti a bordo dei mezzi.

Sul luogo dell'incidente anche i militari dell’Arma per la gestione della viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dello scontro. Rallentamenti al traffico con code lungo la Provinciale 100. Una situazione che permarrà almeno fino alla completa rimozione dei veicoli e dei detriti.  

g. c.

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