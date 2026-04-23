Due giorni di festa a Cerrione per San Giorgio tra mercatini e momenti di comunità

Due giorni di festa a Cerrione per San Giorgio. Si comincia alle 21 di domani, venerdì 24 aprile, con il concerto della Banda Musicale di Magnonevolo nei locali del teatro parrocchiale.

Il secondo atto sarà alle 10 di domenica 26 aprile: avrà luogo, infatti, l’apertura del mercatino di San Giorgio con la presenza di hobbisti e produttori lungo via Adua. Ci sarà anche la Banda Musicale. Alla Santa Messa delle 10.30 seguiranno l’aperitivo delle 12.30 e il pranzo di comunità nel salone degli Alpini, realizzato dai membri della Pro Loco di Cerrione (ore 13). Durante l’intera manifestazione sarà attivo il Banco di Beneficenza a cura dei volontari della parrocchia.