Bocce, tre gare all'orizzonte tra Piatto e Trecate (foto di repertorio)

Fine settimana intenso con ben tre gare in programma nel calendario Alto Piemonte. Sabato 25 aprile la terza prova del circuito Alto Piemonte a Trecate con la disputa del "Memorial Roberto Re" con 43 coppie CC iscritte.

Domenica a Piatto ben 75 sono i giocatori iscritti alla nella prima gara di selezione valida per assegnare due posti per partecipare al campionato italiano individuale di categoria C ed il campionato regionale piemontese. Inizio Alle 8.30, nei bocciodromi di Piatto, Vandorno, Biella, Pettinengo e Valdengo. Alla Quaronese domenica gioca la categoria D a coppie con 32 formazioni iscritte, la gara è valida come selezione per assegnare due posti per partecipare al campionato italiano di specialità.