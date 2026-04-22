La Valle Cervo celebra il 25 Aprile a Bioglio, ci sarà anche la testimonianza della partigiana Silvia Rubinelli

Festa della Liberazione in Valle Cervo. Quest’anno, la cerimonia del 25 Aprile si terrà alle 8.30 davanti al Municipio di Bioglio con il ritrovo dei partecipanti. Seguirà alle 8.45 la partenza del corteo a piedi verso la chiesa di Santa Maria Assunta, dove si celebrerà la Santa Messa officiata da don Luigi Tajana (ore 9).

Al termine della funzione, il corteo raggiungerà il cimitero sulle note della Fanfara Alpini di Pralungo dove alle 10 avrà luogo l’alzabandiera, con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti e gli interventi del sindaco Lucia Acconci e della vicepresidente provinciale dell’ANPI Biella Nicoletta Feroleto, assieme alla testimonianza della partigiana Silvia Rubinelli. Una volta conclusa la manifestazione, seguirà un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale di Bioglio nei locali del salone polivalente.

Saranno presenti le rappresentanze di Andorno Micca, Bioglio, Campiglia Cervo, Miagliano, Pettinengo, Piedicavallo, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Ternengo, Tollegno e Unione Montana Valle del Cervo–La Bursch.