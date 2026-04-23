25 Aprile a Viverone, corteo e Santa Messa per i Caduti di tutte le guerre (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo che si terrà questo sabato. Celebrare insieme questa giornata è un’occasione per ricordare il passato e rafforzare i valori che uniscono la nostra comunità. Tutti sono invitati a esporre il Tricolore”.

Queste le parole dell’amministrazione comunale, apparse sui propri canali ufficiali, per l’evento previsto per il 25 aprile. Come da programma, il ritrovo è in biblioteca alle 8.45, con corteo al cimitero (ore 9.15), dove si terranno gli onori al monumento dei Caduti, la deposizione della corona d’alloro, assieme al saluto del Comune e all’intervento di Gianni Chiorino, presidente provinciale dell’ANPI di Biella, unito alle riflessioni sulla ricorrenza da parte dei coscritti di Viverone delle classi 2007 e 2008.

Alle 9.50, invece, avranno luogo gli onori al monumento di piazza Zerbola, piazza “Ai Caduti di tutte le guerre” e al monumento dedicato a chi ha dato la vita per la libertà. Infine, alle 10, tutti in chiesa per la Santa Messa celebrata in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia parteciperà la Banda Musicale di Viverone.