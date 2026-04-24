Calcio, esordio da applausi per il Torneo delle Province: Biella e Torino Città chiudono sul 2-2 una gara ricca di emozioni

Debutto spettacolare per la Rappresentativa Provinciale Under 14 di Biella, che impatta 2-2 contro Torino Città nella gara inaugurale del Torneo delle Province, disputata sul campo di Santhià. Una partita intensa e vibrante, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e decisa soltanto nei minuti di recupero.

La selezione biellese, guidata da Marco Pizzato, interpreta l’incontro con personalità e aggressività, passando in vantaggio dopo appena otto minuti: Leonardo Colombo, con un diagonale chirurgico, supera l’estremo difensore avversario infilando il pallone nell’angolino basso e firmando l’1-0. Cinque minuti più tardi arriva uno degli episodi più contestati del match. Da un calcio d’angolo a favore di Torino nasce un rapido contropiede biellese; l’azione prosegue fino alla conclusione vincente di Andrea Cerato da pochi passi, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco molto dubbia.

Biella continua a spingere e a creare occasioni ma Torino Città rimane in partita e trova il pareggio allo scadere del primo tempo con Alessandro Frisina, abile a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il copione non cambia: ritmo elevato, duelli intensi e occasioni su entrambi i fronti. Biella torna in vantaggio al 13’ con il calcio di rigore trasformato con freddezza dal capitano Filippo Talamanca, dando la sensazione di poter gestire il risultato. I ragazzi biellesi difendono con ordine e sfiorano in più occasioni il terzo gol, ma Torino non si arrende.

Nel lungo recupero, quando la vittoria di Biella sembra ormai a portata di mano, arriva la beffa finale: su un pallone lungo, Ahmed Aazaouzi sorprende la difesa con un pallonetto che vale il definitivo 2-2, fissando il risultato allo scadere. Resta qualche comprensibile rammarico per Biella, ma anche la consapevolezza di aver disputato una prestazione di grande qualità contro un avversario tenace.

Le parole del Selezionatore Marco Pizzato: "C’è inevitabilmente un po’ di rammarico per come è arrivato il pareggio, ma devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Hanno interpretato la gara con personalità, coraggio e spirito di squadra, giocando un calcio vero contro un avversario di valore. Questo è lo spirito che vogliamo vedere: crescere, insieme, attraverso le prestazioni e le difficoltà. La loro delusione a fine partita fa capire quanto ci tenessero alla partita e a rappresentare al meglio la nostra Delegazione".



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Maggioni; Deriu (17’ st Restivo), Pitocco, Faraci, Talamanca; Moriello, Mosca; Bernardi (27’ st Selva), Bonardi (19’ st Sahraoui), Colombo (33’ st Bonandini); Cerato.

A disposizione: Gulisano, Aldegheri, Airoldi. Allenatore: Marco Pizzato Dirigente: Elio Marchini Massaggiatore: Fabio Narcetti