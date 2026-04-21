25 Aprile a Mongrando, ci sarà anche l'80° anniversario del 1° consiglio comunale liberamente eletto

Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Mongrando invitano la popolazione, in occasione dell’81° anniversario dalla Liberazione d’Italia, a partecipare alla celebrazione della ricorrenza istituzionale che sarà celebrata sabato 25 aprile dalle 14.30 presso la Piazza XXV Aprile (Piazza del Municipio).
Quest’anno l’iniziativa assumerà un valore speciale, poiché sarà inoltre dedicata alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario del primo consiglio comunale liberamente eletto. La manifestazione vedrà l’accompagnamento musicale da parte della Società Filarmonica APS di Occhieppo Inferiore.