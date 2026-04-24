Gaglianico celebra il 25 aprile: 81° anniversario della Liberazione

Il Comune di Gaglianico si prepara a commemorare il 25 aprile 2026, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.
La giornata celebrativa prenderà il via domani, sabato 25 aprile alle ore 10,15 con il ritrovo presso il Municipio di Gaglianico. A seguire, alle 10:30, sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di San Paolo Apostolo, momento di raccoglimento e riflessione per tutta la comunità.
Il programma proseguirà alle 11:20 con il corteo accompagnato dalla Banda Musicale “Giacomo Puccini” di Gaglianico, che culminerà con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, in omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà del Paese.
Alle 11:30 è prevista l’orazione ufficiale del Sindaco Paolo Maggia, che offrirà un momento di riflessione civile e istituzionale sul significato attuale della Liberazione.
Al termine della cerimonia, il Gruppo Alpini di Gaglianico offrirà un rinfresco ai partecipanti.
In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Comunale.