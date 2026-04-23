Sordevolo, 25 Aprile con la banda musicale del paese

A Sordevolo l'appuntamento con i festeggiamenti per il 25 Aprile sono sabato con ritrovo in piazza del municipio alle 10,15, seguirà la messa quindi ci sarà il corteo. La Santa Messa sarà alle 10.30, mentre il corteo partirà verso le 11,15. Si dirigerà verso il parco della Rimembranza dove verranno deposte le corone e gli omaggi floreali.

L'amministrazione invita tutta la popolazione a intervenire a questo momento solenne per ricordare il 25 Aprile. Per l'occasione presterà servizio d'onore la banda musicale di Sordevolo . Non solo: il Comune ha previsto anche un rinfresco presso il ristoro Pratovalle.