Muzzano celebra il 25 Aprile: in programma le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Sarà una giornata all’insegna della memoria e della partecipazione quella in programma venerdì 24 aprile 2026 a Muzzano, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile, giunte quest’anno all’81° anniversario della Liberazione.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dai Comuni di Muzzano, Graglia, Netro e Donato, vedrà il coinvolgimento delle amministrazioni locali e della cittadinanza, invitata per l’occasione ad esporre il tricolore.

Il ritrovo è fissato alle ore 10.30 in piazza parrocchiale, da dove prenderà avvio la cerimonia ufficiale. Dopo i saluti istituzionali dei sindaci, è prevista la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, in memoria dei partigiani e di tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale.

Momento significativo della mattinata sarà rappresentato anche dalle letture curate dagli studenti della scuola primaria e secondaria di Graglia, che contribuiranno a mantenere vivo il ricordo storico attraverso la voce delle nuove generazioni.