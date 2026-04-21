Biella celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonia il 24 aprile

Biella si appresta a commemorare l’81° Anniversario della Liberazione con una cerimonia in programma venerdì 24 aprile, a partire dalle 10, presso i Giardini Zumaglini, al Monumento dei Caduti.

L’appuntamento vedrà il ritrovo delle autorità, dei cittadini, dell’ANPI e delle associazioni dei combattenti e d’arma. La mattinata si aprirà con la deposizione della corona d’alloro alla lapide dei Caduti, seguita dagli interventi delle autorità e dalle letture degli studenti dell’Istituto Comprensivo Biella III.

La commemorazione proseguirà quindi con la sfilata in via Italia fino al Palazzo Comunale, dove è prevista la deposizione della corona d’alloro alla lapide della Liberazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.