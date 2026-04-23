Festa della Liberazione a Brusnengo: si celebra lunedì 27 aprile

Brusnengo si prepara a ricordare il 25 aprile: l’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile 2026, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: alla cerimonia parteciperanno autorità, associazioni d’arma, scuole e cittadini. Il ritrovo è previsto alle ore 10.40 davanti al Municipio.

Alle 11 partirà il corteo diretto al Parco della Rimembranza. Qui si svolgeranno i momenti principali della commemorazione: l’arrivo del gonfalone, l’alzabandiera e l’accensione della fiamma al tripode del Monumento ai Caduti, seguiti dall’onore ai caduti.

Sono previsti anche gli interventi degli alunni delle scuole, mentre don Jarek reciterà una preghiera per i caduti di tutte le guerre. A chiudere la mattinata sarà il breve saluto del sindaco Fabrizio Bertolino.