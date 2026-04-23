Festa della Liberazione a Portula, ci sarà anche il Corpo Musicale

Festa della Liberazione nel comune di Portula. L’appuntamento è per sabato 25 aprile, in frazione Chiesa, davanti al monumento dedicato ai Caduti. Come da programma, al ritrovo delle 9.30 seguirà la Santa Messa delle 10, celebrata da don Carlo Borrione.
Al termine della funzione, avrà luogo la posa delle corone di fiori presso i cippi del paese, con i saluti del sindaco Fabrizio Calcia Ros e il discorso del professor Massimiliano Franco, sulle note del Corpo Musicale di Portula. Dal Comune giunge l’invito alla popolazione di partecipare numerosa, assieme alle associazioni.