Dorzano celebra il 25 aprile: domenica la cerimonia condivisa

Dorzano si prepara a ricordare il 25 aprile con una cerimonia condivisa che coinvolgerà anche i Comuni di Salussola e Zimone. L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare alla commemorazione, sottolineando il significato della ricorrenza nel richiamare i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana, legati ai principi di libertà, democrazia e giustizia. Alla mattinata prenderanno parte le forze armate, con la presenza di Carabinieri, Reggimento Artiglieria Terrestre “A Cavallo”, Combattenti e Veterani della 40ª Batteria e Alpini. La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda Musicale Filarmonica.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.45 nella piazza del Comune. Alle 9.00 sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei Caduti; alle 10.00 è previsto il corteo verso il Parco della Rimembranza. La mattinata si chiuderà alle 11.00 con un rinfresco in piazza del Comune.