Carabinieri, proseguono i controlli per la movida: sospesa un'attività per gravi violazioni

Nell’ambito delle attività coordinate e stimolate dalla Prefettura di Biella per la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli esercizi pubblici, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile la Compagnia Carabinieri di Cossato ha organizzato un servizio mirato di controllo ad un locale notturno di Brusnengo.

All’attività hanno partecipato anche i Carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Biella, specializzati in materia di normativa del lavoro, ed i Vigili del Fuoco di Biella, per gli aspetti legati alle normative di sicurezza dei locali pubblici. Il controllo ha portato alla luce un quadro di gravi inadempienze in diversi ambiti: lavoro sommerso, con il personale del NIL Carabinieri che ha accertato la presenza di 3 lavoratori "in nero"; sicurezza antincendio, con i Vigili del Fuoco che hanno riscontrato criticità nel piano di sicurezza del locale e hanno trovato alcune bombole di gas non a norma, immediatamente rimosse; sicurezza stradale e prevenzione, con i Carabinieri della Stazione di Masserano

che hanno riscontrato la mancanza dell'etilometro all'uscita del locale, presidio obbligatorio per la prevenzione degli incidenti.

A fronte delle violazioni rilevate è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale ed al titolare sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 15.000 euro.